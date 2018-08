Disciplina La FIFA sanciona al Atlético por usar un fondo para fichar a Cerci Cerci, marcando su único gol como rojiblanco La Comisión Disciplinaria le impone una multa de unos 46.000 euros en «cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos» por el traspaso del italiano Viernes, 17 agosto 2018, 14:51

Alessio Cerci, ahora jugador del MKE Ankaragücü tras su paso por el Hellas Verona, aún sigue en la cabeza de los dirigentes del Atlético de Madrid. La Comisión Disciplinaria de la FIFA impuso al club una multa de 52.500 francos suizos (unos 46.000 euros) por considerarle «responsable de haber firmado un contrato que permitía a terceros injerir en la independencia del club en cuestiones relacionadas con la contratación y los traspasos».

En un comunicado remitido este viernes, la FIFA anunció la medida y una advertencia por violación del artículo 18 bis y del anexo 3 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (edición de 2014)» por haber declarado información incorrecta en el sistema de correlación de transferencias internacionales (ITMS, International Transfer Matching System)».

La sanción, según medios italianos y Marca, se debe a que en la operación de Cerci, futbolista italiano que recaló en el Atlético en el último día de mercado de 2014 procedente del Torino, participó un fondo qatarí que compró el jugador al 50% con la entidad rojiblanca (pagando la mitad de los 14 millones de su traspaso). Cerci, sin apenas participación (solo jugó un partido completo frente al Hospitalet de Copa en diciembre de 2014) y que fue cedido al Milan en la operación de cesión de Fernando Torres (antes de sufrir una lesión en la rodilla derecha de la que fue operado en Barcelona le tuvo muchos meses en el dique seco), llegó a jugar algún partido en la temporada 16-17 y la afición atlética llegó a corear su nombre para que lanzase un penalti a modo de cachondeo en un partido ante Osasuna.

«La historia empezó mal desde el principio. Llegué a Madrid el 1 de septiembre sin preparación porque el Torino tardó en hacer la operación. Si pudiera volver atrás no iría al Atlético, es una decisión que me costó mucho. Perdí tanto a nivel humano... el cariño de muchos fans del Torino, que me querían y me dijeron que ir a España no era buena elección. Yo quería jugar la Champions y dar un salto en mi carrera», justificó el italiano en una entrevista concedida a la 'Gazzetta dello Sport'. El Atlético tiene además abierto otro frente por el fichaje de Gelson, que llegó tras rescindir su contrato como agente libre aunque el Sporting de Lisboa considera que esa ruptura fue unilateral por parte del jugador.

Asimismo, «en aplicación del nuevo marco para los clubes deudores que infrinjan el artículo 64 del Código Disciplinario de la FIFA», fueron sancionados el Qatar Sports Club y el Al-Shamal Sports Club qataríes, el Shabab Al Ahli Dubai Club de Emiratos Arabes Unidos y el Saba Qom Football Club de Irán. «Todos los clubes involucrados fueron hallados culpables de incumplir decisiones tomadas en primera instancia por un órgano de la FIFA o decisiones posteriores del TAS que ordenaban el pago de deudas de importe significativo a sus jugadores», indicó la FIFA.

Todos ellos deberán pagar una multa y pagar las cantidades adeudadas en un plazo de 90 días, en el caso del Qatar Sports Club y el Shabab Al Ahli Dubai Club; y de 30, en el caso del Al-Shamal Sports Club y el Saba Qom Football Club. «Si los deudores no saldan las cantidades adeudadas dentro del último plazo concedido, la federación correspondiente deberá deducir automáticamente los puntos y/o prohibir la inscripción de nuevos jugadores», informó FIFA.