Franco Mastantuono celebra su primer gol con el Real Madrid. EP

El sorprendente dato de Franco Mastantuono que iguala a Alfredo Di Stéfano

Ambos jugadores argentinos, que recalaron en el Real Madrid procedentes de River Plate, anotaron su primer gol un 23 de septiembre

David Hernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:46

Franco Mastantuono anotó su primer gol con la camiseta blanca, este martes, en la victoria del Real Madrid 1-4 contra el Levante. Un día ... especial para el joven atacante argentino, que se quitó la presión de ver portería después de varios encuentros en los que parecía tener la pólvora mojada. El dato curioso es que su primer gol lo anotó un 23 de septiembre, al igual que hizo su ídolo Alfredo Di Stéfano en el año 1953, cuando se estrenó en un amistoso contra el Nancy francés.

