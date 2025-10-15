Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Olmo, durante un partido. Ep

Dani Olmo, el talento que no despega

El futbolista acumula cuatro lesiones musculares en 14 meses y se ha perdido ya el 60% de los minutos desde que fichó por el Barça y se retrasó su inscripción

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:35

Dani Olmo no termina de despegar en el Barcelona. Desde que llegó al club en agosto de 2024 ha sido muy habitual ver su ... nombre en un parte médico. La última vez este mismo lunes, cuando se confirmaba que el futbolista, que estaba concentrado con la selección española para los dos partidos de clasificación para el Mundial ante Georgia y Bulgaria, «tiene una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda sin afectación conectiva». Otra dolencia que le impedirá estar disponible para Hansi Flick en dos o tres semanas y que le hará perderse varios partidos entre Liga y Champions.

