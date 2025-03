Mbappé sofoca la rebelión del valiente Leganés

José Manuel Andrés Madrid Sábado, 29 de marzo 2025, 23:20 | Actualizado 23:27h. Comenta Compartir

Un doblete de Kylian Mbappé, fruto de un polémico penalti y el lanzamiento de una falta discutida, comandó la remontada en un mal día del Real Madrid, capaz de enmendar con apuros pero a tiempo una apuesta por las rotaciones fallida. Frente al valiente Leganés, Ancelotti reservó a titulares como Vinicius, Rodrygo, Valverde o Tchouaméni, con relevo obligado en la portería por las molestias de Courtois. Estuvo cerca de pagarlo caro frente a un rival modesto, pero al que no le tiemblan las piernas ante los grandes.

El duelo, fundamental para sostener el pulso con el Barça por la Liga, fue también una reválida suspendida por futbolistas como Brahim y especialmente Güler, que no está en disposición de malgastar ninguno de los minutos que reclama. Y eso que la noche se abrió bajo un claro dominio madridista y bastante actividad en el ataque blanco. Con la posesión en poder del Madrid, el Leganés no renunció a alguna incursión en territorio rival como la que le reportó el disparo de Neyou, un aviso de que el conjunto pepinero no había ido de visita al suntuoso Bernabéu.

Bajo un ritmo lento, casi plomizo, al Madrid le faltaba una marcha más para convertir su dominio territorial en peligro. Replegado, el conjunto pepinero cumplía con el guion sin apuros. Y es que el equipo de Ancelotti sufre para romper los entramados rivales desde el juego posicional, aunque es mordaz con espacios, como en la contra que culminó el disparo de Modric rechazado por el capitán Sergio González de forma providencial.

Real Madrid Lunin, Lucas Vázquez (Valverde, min. 72), Asencio, Rüdiger, Fran García, Modric (Tchouaméni, min. 81), Camavinga, Güler (Rodrygo, min. 62), Bellingham, Brahim (Vinicius, min. 62) y Mbappé. 3 - 2 Leganés Dmitrovic, Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández, Tapia (Brasanac, min. 86), Neyou (Cissé, min. 65), Juan Cruz (Diomande, min. 86), Raba (Miguel de la Fuente, min. 86), Óscar Rodríguez y Diego García (Munir, min. 83). Goles: 1-0: min. 32, Mbappé, de penalti. 1-1: min. 33, Diego García. 1-2: min. 41, Raba. 2-2: min. 47, Bellingham. 3-2: min. 76, Mbappé.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó a Asencio, Javi Hernández, Diego García, Tapia y Óscar Rodríguez.

Incidencias: Partido de la jornada 29 de Liga disputado en el Santiago Bernabéu ante 73.641 espectadores.

Espoleado por su primera ocasión reseñable, el Madrid pisó al fin el acelerador. Dmitrovic negó el gol a Mbappé pero nada pudo hacer frente al francés poco después, cuando el '9' transformó a lo Panenka una más que discutible pena máxima de Óscar Rodríguez sobre Güler.

La reacción del Leganés, impecable. Fran García, mejor en campo ajeno que en el propio, habilitó a Diego García, ejecutor tras una enorme galopada del vertical Juan Cruz. El duelo, anodino en el inicio, mutó provisionalmente hacia la locura, en la que Brahim no acertó a definir tras una gran jugada trenzada del Madrid. Perdonó el internacional marroquí, pero no Raba, preciso en la puntilla tras un contragolpe pepinero letal para llevar el encuentro al descanso bajo el signo de la sorpresa.

Un tropiezo ante el Leganés, capaz de superar al Barça en Montjuic y al Atlético en Butarque, suponía complicar hasta el extremo el camino madridista hacia el título de Liga. Lo tenía claro el cuadro blanco, que encontró el empate inmediatamente después de volver a pisar el césped del Bernabéu, cuando Bellingham halló premio a su fe tras toparse a la primera con Dmitrovic y sacar Tapia bajo los palos una segunda intentona de Brahim.

Titulares a escena

El Leganés, que se corta lo mínimo ante los grandes, metabolizó el golpe con un mano a mano de Diego García ante Lunin, malogrado entre las protestas del ariete. Sin embargo, un toma y daca ante el Madrid no es demasiado recomendable, como recordó el disparo al poste de Brahim, peleado con el gol.

El Madrid se había instalado en la frontal del área pepinera, pero Ancelotti, por si las moscas, enmendó la rotación inicial con Vinicius y Rodrygo en las alas. Poco después entró en escena Valverde y con todas sus armas, el conjunto blanco se volcó para arreglar el desaguisado, objetivo que culminó un estupendo lanzamiento de falta de Mbappé.

Ni siquiera entonces el descarado Leganés arrojó la toalla. Todo lo contrario, pues Borja Jiménez lanzó un órdago con cambios de cariz ofensivo y logró que su equipo mantuviese la amenaza hasta el mismo pitido final y cayese en el Bernabéu con honor.

Temas

Real Madrid