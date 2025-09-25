Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lewandowski celebra su gol al Oviedo junto a sus compañeros. Reuters
Jornada 6

El Barça remonta y sigue la estela del Real Madrid

Los azulgranas se imponen al Oviedo y superan el revés inicial de Reina con los goles de Eric García, Lewandowski y Araujo tras el descanso

Daniel Panero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:48

El Barça cumplió con los pronósticos en el Carlos Tartiere. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al incómodo Oviedo por 1-3 en ... un partido que comenzó con sobresalto tras un error de Joan García, pero que concluyó con una remontada de carácter para los azulgranas. Los tantos de Eric García, Lewandowski, que a pesar de partir desde el banquillo aprovechó una vez más los minutos de los que dispuso, y Araujo acabaron con la resistencia carbayona y permiten al cuadro catalán seguir la estela inmaculada del Real Madrid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía
  8. 8

    El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe
  9. 9 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga
  10. 10 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça remonta y sigue la estela del Real Madrid

El Barça remonta y sigue la estela del Real Madrid