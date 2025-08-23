Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

David Hancko se lamenta tras una ocasión del Atlético. Thomas Coex / AFP
Jornada 2

El nuevo Atlético no carbura

Decepcionante empate colchonero ante el recién ascendido Elche, en un duelo en el que el equipo de Simeone evidenció un importante atasco

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:39

El nuevo Atlético todavía no carbura. El debut colchonero en el Metropolitano no tuvo resultado, con un pinchazo en forma de empate ante el recién ... ascendido Elche, ni tampoco las dosis de buen juego rojiblanco que, pese a la derrota en la visita al Espanyol, se vieron en la primera jornada. Decepcionante puesta en escena ante los suyos del equipo de Simeone, que evidenció un importante atasco y se mostró incapaz de reducir la rebelión de un meritorio rival.

