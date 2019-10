Jornada 9 Zidane: «Los que estaban hoy tendrían que haberlo hecho mejor» Zinedine ZIdane, dando instrucciones durante el encuentro. / Javier Barbancho (Reuters) El técnico del Real Madrid no ha querido excusarse en las lesiones tras su primera derrota liguera BARTOMEU RIERA Madrid Sábado, 19 octubre 2019, 23:59

Zinedine Zidane se presentaba en Son Moix con unas cuantas incógnitas en la alineación a raíz del 'virus FIFA'. El parón de selecciones afectó al técnico, que se quedó sin poder convocar a futbolistas importantes como Luka Modric o Gareth Bale. Pero el marsellés no quiso escudarse en las bajas tras la derrota sufrida por su equipo frente al Mallorca. «Nos esperábamos un partido difícil, pero no un gol en el minuto 8. Al final, debemos analizarlo bien, pero en este momento no podemos estar contentos con nuestro partido», dijo el francés, que indicó que las lesiones «son parte del fútbol y los que estaban hoy tendrían que haberlo hecho mejor».

«Empezamos mal, es cierto, pero reaccionamos a final del primer tiempo. Y después creamos ocasiones claras de gol. Al final todo se complica si empiezas mal y cuando tú haces poco», abundó ya en sala de prensa el técnico del Real Madrid, que insistió en que su equipo «debe sacar esto adelante» porque «son muchos partidos» en los que les «cuesta entrar en juego».

«Se sabía lo que podía ocurrir aquí, cuando el rival juega contra el Madrid, en su casa, y además no se merece estar donde está», resaltó Zidane, que enfatizó que el tropiezo frente al Mallorca no fue una cuestión «de jugadores» pese a las muchas novedades que presentó su alineación. «Ese no es el problema. Cuando deben jugar deben hacerlo bien, y se puede opinar de las alineaciones, pero la decisión la tomé yo, y hay que analizar lo que ha ocurrido, pero no en caliente». «Uno de los problemas es que cada tres días debemos demostrar que somos los mejores. No lo hacemos y debemos tener más continuidad», remachó.

Courtois: «Este equipo va a luchar hasta el final»

El portero titular ante el Mallorca fue Thibaut Courtois, que se refirió a las ausencias ante los micrófonos de Movistar. «Todas las bajas nos vienen de las selecciones, pero no hay tiempo para pensar en ello», dijo el belga. «Nos hemos encontrado al Mallorca que esperábamos, con entusiasmo e intensidad, y teníamos que igualarlo. Los diez primeros minutos nos costó, a partir de ahí tuvimos ocasiones pero siempre faltaba el último pase. A pesar de la derrota, este equipo va a luchar siempre hasta el final», resaltó el arquero.

Uno de los momentos clave del partido fue el minuto 74, cuando el Real Madrid quedó en inferioridad numérica tras la expulsión de Álvaro Odriozola. «La primera amarilla creo que no era, pero la segunda es justa. Igual en ese momento no había que hacer falta, pero es fruto de la adrenalina», apuntó al respecto Courtois.

Desde el bando bermellón, el héroe del partido, Lago Júnior, quiso dedicar su gol a Vicente Moreno. «Yo estaba haciendo las cosas bien, el míster confía en mí y hoy el gol ha servido para ganar. Con las críticas ha sido el único que ha confiado en mí siempre y por eso se lo dedico a él», indicó el marfileño.