Carreras asume el legado de Roberto Carlos y Marcelo: «Son mis referentes»

Álvaro Carreras ya está de vuelta en casa, y no precisamente por Navidad. El futbolista gallego cumplió este martes con el protocolo habitual al acudir al Hospital Blua Sanitas Valdebebas para someterse al preceptivo reconocimiento médico y estampar su firma en el contrato que le ligará al Real Madrid para las seis próximas temporadas. Dos pasos previos a su presentación como nuevo jugador del conjunto de Chamartín en un acto en el que estuvo acompañado por diversos miembros de su familia y varias leyendas del club, así como por el presidente Florentino Pérez.

«Quería agradecer al presidente por sus palabras y al Real Madrid por su confianza para permitirme volver. Salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre. Es un orgullo vestir la camiseta del mejor club del mundo», señaló Carreras después de que Florentino Pérez diese la bienvenida a quien describió como «uno de los mejores defensas del fútbol europeo» y le recordase que se inicia para él «una etapa de intensas emociones».

Tres años después de que decidiese abandonar La Fábrica para poner rumbo al Manchester United, el lateral izquierdo nacido en Ferrol regresa al Real Madrid, un club al que llegó por primera vez en 2017, tras su paso por el Racing de Ferrol y el Deportivo de La Coruña, y en el que fue desfilando por el Cadete B, el Cadete A y el Juvenil C, antes de que los 'red devils' le echasen el lazo para iniciar un periplo por las categorías inferiores de la entidad mancuniana con sendas cesiones al Preston North End y al Granada y un posterior traspaso al Benfica que le sirvió para asentarse definitivamente en la élite y resultó clave para traerle de vuelta al Real Madrid.

El club de Chamartín ha pagado 50 millones de euros por sus servicios en una operación en la que también se ha visto implicado el canterano Rafa Obrador a fin de reforzar una posición en la que los blancos cojearon durante el curso que acaba de finalizar. «Les prometo que estaré a un nivel alto por el equipo de mis sueños», manifestó Carreras durante una comparecencia en la que remarcó que regresar al Real Madrid lo «significa todo» y se mostró deseoso de empezar «este nuevo reto».

«Ha sido largo, siempre se habla mucho. Yo estaba enfocado en mi exequipo, teníamos el reto del Mundialito. Ahora comienza una nueva etapa. Cierro una puerta para abrir otra gigante. Estoy deseando empezar una temporada que va a ser increíble para todos», explicó Carreras cuando le preguntaron por ese largo tira y afloja con el Benfica que retrasó su regreso al Real Madrid y le impidió ponerse ya a las órdenes de Xabi Alonso en el torneo recién finalizado, pero que acabó culminando del modo que esperaban tanto el futbolista como el Real Madrid.

Hereda el '18' de Vallejo

«Todos mis amigos son del mejor club del mundo, del Real Madrid, no se lo creían», desgranó Carreras, que hereda el dorsal '18' de Jesús Vallejo y es el cuarto de los fichajes que ha acometido el Real Madrid este verano, tras los de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono. «Estoy en el club de mis sueños y lo daré todo por esta camiseta», subrayó un futbolista que restó importancia al hecho de ser el segundo defensa más caro en la historia del Real Madrid, superado solo por Huijsen. «Yo no me baso en eso. Estoy completamente seguro de lo que soy y de lo que puedo dar. No me meto en números. Estoy tranquilo conmigo», acotó un jugador que llega al Real Madrid para sumar un efectivo más a una parcela que fue el principal quebradero de cabeza para Carlo Ancelotti la temporada pasada y que se está viendo remodelada a fondo.

Tras reforzar el lateral derecho con la llegada de Trent y fortalecer también el eje de la retaguardia con el aterrizaje de Huijsen, faltaba suturar la herida en el flanco izquierdo, golpeado por las recurrentes lesiones de Ferland Mendy y las vulnerabilidades de Fran García en el apartado defensivo. El gallego es el elegido para cubrir ese costado y sus cualidades como lateral profundo parecen encajar como un guante en el sistema con tres centrales y dos carrileros que pretende implementar Xabi Alonso.

Autor de cuatro goles y cinco asistencias en los 52 partidos que disputó con el Benfica la pasada campaña, Carreras acepta el reto con gusto y asume el legado de dos leyendas del Real Madrid como son Roberto Carlos y Marcelo. «Son mis referentes», aseveró antes de ensalzar también tanto a Ferland Mendy como a Fran García, con quienes rivalizará por un hueco en los onces de Xabi Alonso. «Son dos jugadores increíbles. Venimos a competir», proclamó un jugador que ya ha hablado con su nuevo técnico y se mostró dispuesto a servirle «donde haga falta».