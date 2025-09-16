Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Barcelona celebran el tanto de Fermín en el Johan Cruyff. EP
Barcelona

El Barcelona volverá a jugar en el Johan Cruyff ante el Getafe

El equipo de Flick repetirá en el antiguo MiniEstadi su siguiente encuentro como local, aunque aspira a poder estrenarse en el Camp Nou el día 28 frente la Real Sociedad

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:23

El Barcelona sigue trabajando contrarreloj para poder hacer su regreso al Camp Nou lo antes posible. Tras jugar el pasado domingo frente al Valencia en ... el Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores, el equipo azulgrana tendrá que repetir la misma fórmula ante el Getafe en la quinta jornada de Liga. El club lo ha hecho oficial con un comunicado después de que volviera a recibir una negativa para obtener las licencias necesarias para abrir su estadio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

