Fermín, durante el entrenamiento que llevó a cabo el Barça este sábado. Enric Fontcuberta (Efe)
Jornada 3

El Barça visita Vallecas pendiente de Fermín

Flick no quiso dar pistas sobre el futuro del canterano pese a que siguen las negociaciones con el Chelsea

Daniel Panero

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:42

El Barcelona juega este domingo en Vallecas y lo hace con todos los focos puestos en el futuro de Fermín. El canterano azulgrana deshoja la ... margarita ante el interés del Chelsea por acometer su fichaje y, mientras tanto, el cuadro de Hansi Flick ha preparado un nuevo partido fuera de casa. Será el tercero consecutivo, una cuesta arriba que los culés esperan solventar con un nuevo triunfo que les permita llegar al parón de selecciones con pleno de puntos y de sensaciones.

