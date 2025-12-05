Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De Jong encima a Balde durante el entrenamiento que llevó a cabo el Barça este viernes. EP
Jornada 15

El Barça recupera efectivos para La Cartuja

Los de Flick visitan al Betis sin Dani Olmo, pero con el regreso a la lista de Fermín y De Jong

Daniel Panero

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:12

Comenta

El Barcelona tiene este sábado un partido durísimo en La Cartuja. El conjunto que dirige Hansi Flick visita al Betis en un encuentro marcado por ... las buenas sensaciones que han recuperado los azulgranas en los últimos partidos y por el regreso de Fermín y De Jong, dos jugadores importantes que ya podrían tener minutos este fin de semana. Será una nueva oportunidad para lograr los tres puntos y pasar la patata caliente a un Real Madrid que podría verse otra vez a cuatro puntos de la cabeza antes de jugar su partido el domingo frente al Celta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,8: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  3. 3 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  8. 8

    La necrópolis romana del metro en Hilera es ya la mayor de la historia en Málaga
  9. 9 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque
  10. 10 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça recupera efectivos para La Cartuja

El Barça recupera efectivos para La Cartuja