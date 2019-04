Jornada 33 El Barça, a cerrar la Liga antes de la semifinal contra el Liverpool El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde. / EFE Recibe este sábado a la Real Sociedad, en el primero de tres partidos de Liga en una semana en los que si suma los tres puntos será campeón P. RÍOS Barcelona Sábado, 20 abril 2019, 07:29

Tras la brillante clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones con un 4-0 global ante el Manchester United y con el Liverpool ya esperando en una doble cita apasionante que se jugará el miércoles 1 de mayo (ida en el Camp Nou) y el martes 7 de mayo (vuelta en Anfield), el Barça se plantea otro objetivo en estas casi dos semanas que quedan para poder centrarse exclusivamente en Europa: conseguir matemáticamente el título de Liga. Para ello debe ganar sus tres próximos partidos (eso si no pincha el Atlético por el camino) ante Real Sociedad, este sábado en el Camp Nou, Alavés, el martes en Vitoria, y Levante, el próximo sabado en casa. Cn nueve puntos de ventaja, 18 en juego y el 'goal average' particular favorable no habría que hacer más cuentas ni sufrir por el siguiente desplazamiento para visitar a un Celta que se juega la vida y que recibirá al Barça en medio de la semifinal europea.

No se esperan demasiadas rotaciones de Ernesto Valverde ante la Real Sociedad por esa voluntad de querer sentenciar la Liga. La revolución de Huesca, que costó un 0-0 ante el colista, se entendió porque apenas había descanso entre la ida y la vuelta ante el Manchester United. Pero desde el martes ha habido tiempo para recuperar la energía. Sí pueden haber cambios puntuales, como la titularidad de Semedo, Arturo Vidal y Dembélé por Sergi Roberto, Arthur y Coutinho, respectivamente. También podría entrar Umtiti por Lenglet, aunque su rodilla no acaba de dejarle disfrutar. Rafinha es la única baja segura pues Vermaelen ha comenzado ya a entrenarse con el grupo.

Messi intentará al mismo tiempo en estos tres partidos apuntalar su Bota de Oro, trofeo que domina con seis goles de ventaja sobre Mbappé (33-27), por si más adelante es reservado en algún encuentro, como sucedió en El Alcoraz.

La Real Sociedad, aunque lo tiene difícil tras el 1-1 ante el Eibar en Anoeta en la pasada jornada, intenta agarrarse a la posibilidad de pelear hasta la última jornada por una plaza en la Liga Europa y buscará dar la sorpresa en un Camp Nou que se le da muy mal en los últimos años. Zurutuza, recién renovado hasta 2020, es su baja más sensible por lesión.

Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Arturo Vidal, Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Aritz, Diego Llorente, Ahien, Zubeldia, Rubén Pardo, Oyarzabal, Mikel Merino, Sandro y Willian José.

Árbitro: González Fuertes (Asturiano).

Estadio y horario: Camp Nou. 20:45 h. (Movistar Partidazo).