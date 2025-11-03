Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Frenkie de Jong, durante el partido ante el Elche. EP
Análisis

El Barça entrega las llaves a De Jong

El neerlandés atraviesa su mejor momento como azulgrana y es clave para que su equipo no acuse la baja de Pedri

Daniel Panero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

Frenkie de Jong atraviesa un momento extraño. Mientras el Barcelona se llena de dudas en el juego, vive momentos de zozobra como en el clásico ... o acumula lesionados, él atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Frente al Elche volvió a cuajar un gran partido y fue clave para que los azulgranas se impusieran sin demasiados apuros por 3-1 en el Lluis Companys. Ha crecido exponencialmente en el último año y por primera vez desde que es culé ya nadie duda de su importancia en el equipo. Es el renacimiento de un jugador que parecía estancado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una asociación se queda con la mayoría de caballos de los cocheros de Málaga y los salva del matadero
  2. 2 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  3. 3 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  4. 4 Muere una anciana tras recibir una brutal paliza de otro interno en una residencia de Cerrado de Calderón
  5. 5 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  6. 6 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  7. 7 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  8. 8 Desvían a Málaga un vuelo con destino a Marruecos por una urgencia médica de un pasajero
  9. 9

    El Málaga se hunde en el descuento y sufre una remontada increíble (2-1)
  10. 10 Luto en el fútbol malagueño por la muerte del joven de 20 años Jairo Corbacho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça entrega las llaves a De Jong

El Barça entrega las llaves a De Jong