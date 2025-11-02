Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal y Marcus Rashford celebran el gol del inglés al Elche. A. Gea / Reuters
Jornada 11

El Barça se lame las heridas ante el Elche

Los azulgranas pasan página del clásico y se imponen con un gran Fermín y goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford

Daniel Panero

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

El Barça ganó tiempo este domingo ante el Elche. El conjunto de Hansi Flick se impuso en el Lluis Companys, en el primer día sin ... Pedri, en un partido en el que exhibió las virtudes y defectos de toda la temporada. Los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford dejaron en anécdota el de Rafa Mir y devuelven la sonrisa a un equipo que sigue mirando con un ojo a la enfermería y con otro a un césped en el que sigue con la búsqueda de su mejor versión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 ¿Por qué el pitufo se llama así en Málaga?
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4

    Rafael Sánchez Durán: «Málaga está perdiendo una oportunidad industrial que no volverá en décadas»
  5. 5 El Ayuntamiento de Málaga ofrece 266 plazas de empleo público: este es el listado de plazas disponibles
  6. 6

    Absentismo laboral: cada vez más bajas y más largas
  7. 7 Evacuada una menor tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre
  8. 8 Archivan la causa contra el jefe de la Policía Local de Alhaurín el Grande por la supuesta agresión a un joven, hijo del exjefe
  9. 9

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  10. 10 Herida grave una joven de 21 años en Madrid tras recibir un disparo en la cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça se lame las heridas ante el Elche

El Barça se lame las heridas ante el Elche