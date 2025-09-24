Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hansi Flick, durante el entrenamiento del Barcelona de este martes. Ep
Jornada 6

El Barça visita el Tartiere en shock por la lesión de Gavi

Flick tuvo palabras de apoyo para él antes de un partido clave para seguir la estela del Real Madrid

Daniel Panero

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:25

El Barcelona tiene este jueves un partido difícil por todo el ruido que ha rodeado al equipo culé durante toda la semana. De la decepción ... de que Lamine Yamal no consiguiera el Balón de Oro se pasó al bajón generalizado que ha supuesto la grave lesión de Gavi. El centrocampista no estará en Oviedo y tampoco, como mínimo, los próximos cuatro meses. Su nuevo varapalo marca la previa de un partido importante para que los de Hansi Flick sigan recuperando sensaciones y puedan mantener la presión sobre un Real Madrid intratable y que tiene una prueba de fuego el fin de semana en el derbi madrileño.

