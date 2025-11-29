Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Barça celebran un tanto de Dani Olmo. EP
Jornada 14

El Barça reacciona rápido y se aúpa al liderato

Lamine marca el camino y Olmo firma un doblete para remontar ante el Alavés, pero los culés celebran sobre todo los regresos de Raphinha y Pedri

Daniel Panero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:41

Comenta

El Barcelona hizo los deberes este sábado en el Camp Nou contra el Alavés. El conjunto de Hansi Flick se impuso al de Coudet por ... 3-1 en un partido que no fue brillante, pero en el que dio la vuelta al tempranero tanto de Pablo Ibáñez. El tanto de Lamine Yamal y el doblete de Dani Olmo sirven al Barça para olvidar la derrota en Champions, enlazar la cuarta victoria consecutiva en Liga y recuperar el liderato a la espera del encuentro del Real Madrid este domingo contra el Girona. Con todo y con eso, lo más positivo en clave azulgrana fueron los regresos de Raphinha, titular, y Pedri, que disfrutó de la última media hora en lugar precisamente del brasileño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  2. 2 Málaga enciende una mágica Navidad
  3. 3 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  4. 4 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  5. 5 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  9. 9 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  10. 10 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Barça reacciona rápido y se aúpa al liderato

El Barça reacciona rápido y se aúpa al liderato