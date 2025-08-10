Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gavi y Lamine, durante el Gamper. EP
Barcelona

El Barça engrasa la máquina a costa del Como

Los culés se impusieron por 5-0 en el Gamper con gol de Raphinha y dobletes de Fermín y Lamine Yamal

Daniel Panero

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:04

El Barça se dio un homenaje este domingo en el Trofeo Joan Gamper. El conjunto que dirige Hansi Flick pasó por encima del Como y ... se impuso por 5-0 en un partido que sirve para llenar de moral a los azulgrana antes del inicio de Liga el próximo fin de semana. El tanto de Raphinha y los dobletes de Fermín y Lamine Yamal culminaron una noche redonda en el Estadio Johan Cruyff que sirvió para hacer las paces con Ter Stegen en la previa y para sacar músculo después en un test de primer nivel.

