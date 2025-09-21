Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ferran Torres celebra el primero de sus dos goles al Getafe. Afp
Jornada 5

El Barça cierra una semana redonda ante el Getafe

Los culés han ganado en siete días al Valencia, al Newcastle y a los de Bordalás, con un doblete de Ferran Torres incluido

Daniel Panero

Domingo, 21 de septiembre 2025, 22:59

El Barcelona cumplió este domingo contra el Getafe. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso por 3-0 en el Estadio Johan Cruyff en ... un partido que tuvo bajo control en todo momento y en el que se llevó el triunfo gracias al doblete de Ferran Torres, muy inspirado una vez más, y otro más de Dani Olmo en la segunda mitad. Con este triunfo, los culés cogen velocidad de crucero tras sumar tres triunfos consecutivos y siguen con la persecución a un Real Madrid con pleno de victorias ligueras.

