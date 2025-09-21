Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Julián Alvarez falló un penalti en la priemra parte. Reuters
Jornada 5

El Atlético no sabe ganar en Mallorca

Gallagher adelantó a los rojiblancos cuando ya jugaban con diez, por la expulsión de Sorloth, y Muriqi empató en el tramo final de un partido en el que Julián Alvareza falló un penalti

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:28

El Atlético no supo ganar en Mallorca. Y no será porque no tuvo ocasiones para marcar gol. Hasta siete claras que no supieron embocar ante ... un Leo Román que estuvo pletórico y que evitó que los de Simeone se fueran al descanso con una ventaja suficiente para pensar en próximos envites. Ya lo decía Simeone en la previa: «Necesitamos tener más contundencia». Y si no eres capaz de transformar el dominio en goles, el dominio no suma de tres en tres y el Atlético no está para dejarse puntos. En Palma se dejó dos que tenía en el bolsillo y gracias, porque en los minutos finales, con uno menos, a punto estuvo de irse de vacío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

