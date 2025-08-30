Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Giuliano anota el primer gol del Atlético contra el Alavés Reuters
Jornada 3

El Atlético se estrella con el Alavés en el peor arranque liguero de Simeone

Los rojiblancos tropiezan de nuevo y suman dos de nueve puntos posibles con un juego que no invita al optimismo

David Hernández

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:14

El Atlético continúa con la pesadilla que está suponiendo su arranque liguero y volvió a dejarse puntos por tercera jornada consecutiva, después de cosechar este ... sábado un empate a uno en Mendizorroza contra el Alavés. Los rojiblancos tuvieron un juego muy espeso en el que solo hizo daño Giuliano a través de la profundidad e intensidad que generaba. El argentino fue el encargado de adelantar a los rojiblancos al comienzo del duelo, en lo que parecía el ansiado resurgimiento colchonero, pero el Alavés tardó cinco minutos en devolver al Atlético a la cruda realidad. Un error de Sorloth propició un penalti que no falló Carlos Vicente para establecer un empate que a la postre fue definitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  6. 6 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  7. 7 Miles de personas se manifiestan en Málaga por Gaza: «No podemos mirar hacia otro lado»
  8. 8

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  9. 9 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  10. 10 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Atlético se estrella con el Alavés en el peor arranque liguero de Simeone

El Atlético se estrella con el Alavés en el peor arranque liguero de Simeone