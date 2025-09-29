Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llegada del autobús del Valencia en un partido disputado en Mestalla. IVÁN ARLANDIS

Aplazado el Valencia-Oviedo por la alerta roja, que se juega este martes a las 20 horas

La Federación acepta la petición del club de Mestalla ante las alertas por lluvia y la recomendación de evitar desplazamientos

Juan Carlos Valldecabres

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:18

Aplazado. El Valencia-Oviedo no se juega este lunes como estaba señalado y se disputará, según ha confirmado LaLiga de forma oficial, mañana martes a ... las 20 horas en Mestalla. Finalmente ha imperado la cordura y el juez de competiciones profesionales de la Federación Española ha decidido la suspensión del encuentro, una decisión por la que apostaba el Valencia desde el primer momento que se lanzó la alerta roja en la jornada del domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  5. 5 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  8. 8 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  9. 9

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)
  10. 10 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aplazado el Valencia-Oviedo por la alerta roja, que se juega este martes a las 20 horas

Aplazado el Valencia-Oviedo por la alerta roja, que se juega este martes a las 20 horas