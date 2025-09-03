Un año de cárcel y dos sin ir al fútbol por insultos racistas a Iñaki Williams

Un aficionado del Espanyol ha aceptado este miércoles un año de cárcel y dos sin ir a estadios de fútbol por increpar con gritos y ... gestos racistas al jugador rojiblanco Iñaki Williams en un partido de liga en el estadio de Cornellà-El Prat en enero de 2020.

El acusado, K.G.B., ha aceptado ante la sección sexta de la Audiencia de Barcelona una condena de un año de prisión y multa de 1.086 euros por un delito de incitación al odio, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que inicialmente le pedía una pena de dos años de cárcel, así como con LaLiga, que ejerce la acusación en la causa.

Los hechos ocurrieron sobre las 13.00 horas del 25 de enero de 2020, cuando se disputaba el choque de Primera División en el RCDE Stadium. En el momento en el que Iñaki Williams fue sustituido del terreno de juego, sobre las 14.26 horas, recibió abucheos en forma de cánticos por parte de un grupo de espectadores, entre los que se encontraba el acusado.

El grupo de espectadores simuló gestos y sonidos de primates, un hecho que la Fiscalía dice que es «público y notorio» que se ha repetido por parte de grupos de aficionados de distintos países para ofender públicamente a futbolistas de color de piel negra. Lo hicieron, según el Ministerio Público, «obrando con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador», profiriendo gritos racistas y escenificando gestos de menosprecio hacia su persona, unos hechos que le generaron sentimientos de frustración, vergüenza y humillación en Williams.

En el momento de estos hechos en el campo había más de 27.000 asistentes y la audiencia televisiva se estima en un mínimo de 209.512 telespectadores, además de una cifra «indeterminada pero masiva» de oyentes que pudieron escucharlo en diversas radios que retransmitieron el encuentro deportivo.