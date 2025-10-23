Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álvaro Aguado, en un partido con el Espanyol. N. C.

Álvaro Aguado, procesado por presunta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol

Los hechos que imputan al exjugador del club blanquiazul se produjeron en junio en una discoteca de Barcelona

C. P. S

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:17

La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha procesado al exfutbolista del Espanyol Álvaro Aguado al detectar indicios de un presunto delito de ... agresión sexual con penetración contra una trabajadora del club, unos hechos que se produjeron la madrugada del 24 de junio en una discoteca del paseo marítimo de la capital catalana durante la celebración del ascenso a primera división.

