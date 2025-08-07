Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Mariano remata en el amistoso del miércoles ante el Huesca Blanca Castillo

El Alavés apuesta por Mariano Díaz: firma hasta 2027

El delantero hispano-dominicano de 32 años, sin equipo desde mayo de 2024, llevaba 24 días entrenando con los albiazules

Jon Prada

Jueves, 7 de agosto 2025, 17:35

Mariano Díaz (Premiá de Mar, 1993) es nuevo jugador del Deportivo Alavés. El delantero hispano-dominicano de 32 años firma por dos temporadas (hasta 2027) ... con los albiazules, convirtiéndose en la séptima incorporación de este mercado tras Pablo Ibáñez, Jonny Otto, Raúl Fernández, Yusi, Calebe y Aleñá. «A veces, sólo necesitas un lugar donde crean en ti. Lo mejor, está por escribir. Mi mejor versión, está por llegar», ha confesado el internacional por la República Dominicana tras oficializarse su fichaje. 24 días después de comenzar a entrenar con los vitorianos en busca de ponerse en forma y encontrar destino tras estar sin equipo desde que dejara el Sevilla en mayo de 2024, el ex, entre otros, del Real Madrid y del Olympique Lyon refuerza el ataque de los vitorianos, debilitados tras el traspaso de Panichelli al Estrasburgo.

