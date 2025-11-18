Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joan Laporta, presidente del Barça. AFP

Admitida una querella contra Laporta por una estafa de 100.000 euros

Tras la decisión de la Audiencia de Barcelona, ahora será el juzgado de instrucción el que decidirá si cita a declarar al presidente del Barça y a su segundo, Rafael Yuste

C. P. S.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y su vicepresidente Rafael Yuste, serán investigados a raíz de la querella por estafa que presentó una mujer tras ... haber perdido los 100.000 euros que invirtió en sociedades vinculadas a los dirigentes del club azulgrana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  6. 6 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  9. 9 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  10. 10

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Admitida una querella contra Laporta por una estafa de 100.000 euros

Admitida una querella contra Laporta por una estafa de 100.000 euros