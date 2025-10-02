Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lo Celso, autor de un golazo que abrió el camino del triunfo del Betis en Bulgaria. Reuters
Jornada 2

Misión cumplida del Betis en Bulgaria

Lo Celso y Son, en propia meta, decidieron la cómoda victoria del equipo de Pellegrini, que presentó hasta ocho rotaciones ante el flojo Ludogorets.

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:54

Victoria cómoda, muchos descansos programados y ausencia de lesiones. Todo le salió a pedir de boca al Betis, mucho mejor individual y colectivamente que el ... Ludogorets y con un gran trabajo de años por parte del chileno Pellegrini. Lo Celso abrió el camino del éxito a la media hora, merced a un disparo de rosca extraordinario, y Son no quería, pero en propia meta abrochó el triunfo del Betis justo cuando los búlgaros habían salido con más intensidad en la segunda mitad. Tras esta victoria, sumada el empate en la primera jornada ante el Nottingham Forest, el equipo heliopolitano encarrilla bien su trayectoria en la Europa League.

