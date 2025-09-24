Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Igor Jesus, en una disputa con Natan. AFP
Jornada 1

El Betis rescata un punto en su estreno en Liga Europa

El Forest le da la vuelta al gol inicial de Bakambu, pero Antony puso la igualdad en la recta final

David Hernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:18

El Betis rescató un punto en La Cartuja contra el Nottingham Forest en su estreno en la Liga Europa. Los verdiblancos se adelantaron pronto, pero ... se vieron casi todo el partido por debajo en el marcador. Tuvo que ser Antony y su beticismo quien estableció el empate en la recta final, para salvar los muebles en lo que parecía un inicio europeo gris del cuadro de Manuel Pellegrini. Ambos conjuntos son de los más fuertes que hay en la competición y las tablas no son un mal resultado para ninguno, que deberían resolver la siempre complicada fase de liga sin demasiados problemas.

