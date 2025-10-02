Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Celta celebran el tanto de Borja Iglesias. Reuters
Jornada 2

El Celta remonta para darse la primera alegría europea en Balaídos

Aspas, el Panda y Swedberg anotaron los tantos para decidir un partido ante el PAOK que se había puesto cuesta arriba

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 23:07

Victoria al final hasta cómoda, aunque el partido se le llegó a poner muy cuesta arriba, del Celta ante un PAOK que consiguió adelantarse mediante ... Giakoumakis al aprovechar un error de bulto entre Manu Fernández y Rueda. A partir de ese instante, todo le salió a pedir de boca a un cuadro gallego que consiguió remontar el encuentro gracias al acierto de Iago Aspas, Borja Iglesias y Swedberg. Primer triunfo de la temporada para salir a flote de una situación de crisis en la que estaba sumergido Claudio Giráldez gracias a la primera alegría europea.

