Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar Mingueza, durante la celebración de un tanto del Ludogorets. Efe
Jornada 5

El Celta se pega un batacazo en Bulgaria

Los de Claudio Giráldez cayeron con justicia ante un gran Ludogorets, en el que Stanic anotó un 'hat-trick' para neutralizar el doblete de Pablo Durán

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:04

Comenta

Europa no perdona un mal día. El Celta, que quería poner la velocidad de crucero rumbo a las eliminatorias europeas, se pegó un batacazo en ... Bulgaria, ante un Ludogorets al que le salió todo desde el principio del partido y que supo anular las mejores virtudes del conjunto dirigido por Claudio Giráldez. Un 'hat-trick' del serbio Stanic sentenció al cuadro celeste, a pesar del doblete de Pablo Durán que mantuvo a los gallegos dentro del partido hasta el pitido final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El asesino confeso de Campillos: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»
  2. 2 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros
  3. 3 Hallan muerta a una joven de 25 años en Campillos en un nuevo crimen machista
  4. 4

    La Junta abre la puerta a que Málaga pueda crecer por encima de la Ronda Este
  5. 5 Retiran una popular sopa vendida en Andalucía por la presencia de piezas de metal y caucho
  6. 6 El cáncer de próstata: la enfermedad silenciosa que afectará a uno de cada ocho malagueños
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Un recurso complica el estudio de opciones para la Nueva Rosaleda en Málaga
  9. 9 El autor confeso del crimen de Campillos tuvo un altercado en el pueblo con un expresidiario
  10. 10 El Supremo obliga a las empresas a abrir una negociación con los trabajadores que soliciten adaptar su jornada para conciliar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Celta se pega un batacazo en Bulgaria

El Celta se pega un batacazo en Bulgaria