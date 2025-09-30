Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Villarreal, durante el entrenamiento de este martes. Afp
Jornada 2

Una Vecchia Signora con doble premio

El Villarreal debe sumar su primera victoria en esta Champions para igualar su récord de triunfos consecutivos en casa

Javier Varela

Martes, 30 de septiembre 2025, 15:46

Día señalado en La Cerámica por doble motivo. Regresa la Champions al estadio del Villarreal 1.612 días después de aquella fatídica noche ante el ... Liverpool en semifinales y lo hace con el objetivo de batir un récord de victorias en casa. El Submarino Amarillo, con un triunfo ante la Vecchia Signora, sumaría nueve victorias consecutivas como local, superando las ocho  logradas en la temporada 2014-15. De hecho, el Villarreal no pierde en su feudo desde el pasado 15 de marzo, cuando cayó derrotado con el Real Madrid (1-2). Desde aquel día el conjunto de Marcelino suma 10 partidos sin caer, con dos empates consecutivos a los que siguieron una racha de ocho victorias seguidas: Espanyol, Osasuna, Leganés y Sevilla en la recta final de la temporada pasada; y Oviedo, Girona, Osasuna y Athletic en esta nueva campaña. «Es un partido muy especial para mí. Es mi primer partido de Champions en este estadio y queremos darnos una alegría a nosotros mismos, a los aficionados, pero respetando a un grandísimo rival», señaló el técnico español

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanción de 70.000 euros por incorporar a una empleada a un grupo de whatsapp del trabajo usando su móvil personal
  2. 2 Muere un hombre de 49 años tras precipitarse por unas escaleras en el Hospital Regional de Málaga
  3. 3 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  4. 4

    Nuevo paso para la construcción un barrio con 800 VPO que se proyectó hace 15 años en Málaga
  5. 5 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  6. 6 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  7. 7 La Comic-Con Málaga evidencia la urgencia de ampliar el Palacio de Ferias
  8. 8 Un fallecido y tres heridos en una colisión frontal entre dos coches en Vélez-Málaga
  9. 9 ¿Lloverá este martes en Málaga?
  10. 10 San Diego Comic-Con Málaga abre un periodo de reflexión de cara a la siguiente edición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una Vecchia Signora con doble premio

Una Vecchia Signora con doble premio