Marcus Rashford celebra uno de sus dos goles al Newcastle. Reuters
Jornada 1

Rashford dinamita St James' Park

El extremo inglés firma en su regreso a casa los dos goles del Barça en el importante y sufrido triunfo ante el intenso Newcastle

Daniel Panero

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:04

El Barcelona se estrenó con victoria en la Champions y lo hizo gracias a un soberbio Marcus Rashford. El futbolista de Mánchester anotó los dos ... goles de los azulgrana en el triunfo por 1-2 en St James' Park ante el Newcastle y desatascó un partido que iba camino de convertirse en un problema. El tanto de Gordon sobre la bocina no evitó que el extremo inglés tuviera su noche más dulce desde que llegó a la Ciudad Condal y que los pupilos de Hansi Flick empiecen con buen pie su camino hacia la sexta Orejona, un recorrido en el que podrá contar con un nuevo diablo en su frente de ataque.

