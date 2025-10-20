Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Villarreal, durante el duelo liguero ante el Betis. EP
Jornada 3

El City culmina el Everest de Champions para el Submarino

El conjunto de Guardiola y el voraz Haaland, que no conoce la derrota desde agosto y ya se sitúa a la zaga del Arsenal en la Premier, mide la ambición del Villarreal entre la flor y nata europea

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:14

Comenta

Un lustro después de la última participación del Villarreal en la Liga de Campeones, la máxima competición continental sigue deparando una bienvenida por todo lo ... alto al Submarino Amarillo. Después de caer por la mínima en la visita al Tottenham y rescatar un punto 'in extremis' ante la Juventus en La Cerámica, el equipo dirigido por Marcelino García Toral culmina su particular Everest en el retorno a la Champions con la visita del Manchester City al feudo azulejero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

