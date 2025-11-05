Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luckassen celebra el gol del Pafos. Reuters
Jornada 4

Pifia del Villarreal ante el Pafos

Un gol a balón parado del conjunto chipriota a la salida de un córner condenó al conjunto amarillo, que se mostró incapaz ante una de las cenicientas de esta Liga de Campeones

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

Pifia del Villarreal ante el Pafos. El Submarino naufragó en tierras chipriotas en un partido en el que contaba sumar la primera victoria de esta ... Champions y del que se fue de vacío tras un choque muy pobre e indigno del tercer clasificado de la Liga. Una flojísima primera parte y un gol a balón parado del Pafos en la primera jugada de la segunda condenaron al conjunto amarillo, que se mostró incapaz ante una de las cenicientas de esta Liga de Campeones. Los de Marcelino llegan al ecuador de la fase liga, con un punto de doce posibles.

