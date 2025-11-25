La plaga de bajas diezma a un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito

Más problemas para un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito. Tras tres tropiezos consecutivos que han puesto en tela de juicio ... a Xabi Alonso, el preparador guipuzcoano sumó nuevos quebraderos de cabeza en la mañana de este martes. Primero supo que no podrá contar con Thibaut Courtois para la visita que los blancos rendirán el miércoles al Olympiacos en la quinta jornada de la Champions a causa de una gastroenteritis y luego fue Dean Huijsen quien se ausentó del entrenamiento a causa de unas molestias en la rodilla que también le impedirán estar presente en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo.

No gana para sustos Xabi Alonso, que tampoco alistó a Franco Mastantuono pese a que el argentino sí ejercitó en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en la última sesión antes de poner rumbo a Grecia. La pubalgia que le ha dejado fuera en los últimos compromisos del Real Madrid mantiene fuera de combate al ex de River Plate, que no volverá a los terrenos de juego hasta que las sensaciones sean óptimas.

A toda esa lista de contratiempos hay que añadir las ya consabidas ausencias por lesión de Dani Carvajal, Éder Militao y David Alaba, además de la de Antonio Rüdiger, que tocó balón este martes pero no están aún listo para regresar al césped.

Solo un central puro disponible

La buena noticia para Xabi Alonso es que Aurélien Tchouaméni entrenó sin problemas con el grupo tras superar la lesión que le ha apartado de las últimas citas y entró en una convocatoria en la que solo figuaran cinco zagueros y solo aparece un central puro, Raúl Asencio. Así las cosas, el estratega vasco tendrá que componer una defensa de circunstancias, posiblemente con Tchouaméni como socio de Asencio en el eje y Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras en los laterales, a menos que el técnico opte por repetir la fórmula con tres centrales que no funcionó el domingo ante el Elche en el Martínez Valero.

En cuanto a Courtois, que había jugado todos los minutos en la presente campaña, su baja propiciará el estreno de Andriy Lunin. El ucraniano, que cubrió con enorme solvencia la ausencia de larga duración del cancerbero belga hace tres temporadas y cuyo desempeño fue clave en el tránsito que llevó al Real Madrid a levantar la Decimocuarta en París, asumirá la responsabilidad de ponerse bajo palos frente a Olympiacos, con Fran González y el juvenil Javi Navarro como guardaespaldas del eslavo.

La convocatoria:

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Trent, Asencio, Carreras, Fran García y Mendy.

Centrocampistas: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos.

Delanteros: Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.