Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Thibaut Courtois, durante el Elche-Real Madrid disputado el domingo EP
Jornada 5

La plaga de bajas diezma a un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito

Una gastroenteritis aparta a Courtois del duelo ante Olympiacos, en el que tampoco estará Huijsen por molestias en la rodilla, aunque vuelve Tchouaméni

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

Más problemas para un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito. Tras tres tropiezos consecutivos que han puesto en tela de juicio ... a Xabi Alonso, el preparador guipuzcoano sumó nuevos quebraderos de cabeza en la mañana de este martes. Primero supo que no podrá contar con Thibaut Courtois para la visita que los blancos rendirán el miércoles al Olympiacos en la quinta jornada de la Champions a causa de una gastroenteritis y luego fue Dean Huijsen quien se ausentó del entrenamiento a causa de unas molestias en la rodilla que también le impedirán estar presente en el Estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre en Málaga un outlet de marcas de ropa con descuentos de hasta el 70%
  2. 2 Investigan la muerte de un hombre con signos de violencia en Yunquera
  3. 3 Los propietarios de los locales comerciales de un edificio deben pagar también la instalación de un ascensor aunque no lo usen
  4. 4 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
  5. 5 Así era María Victoria, víctima del presunto crimen machista a puñaladas en Rincón
  6. 6 La madre detenida en Málaga por tratar de vender a su bebé ya lo había intentado antes con otro hijo
  7. 7 Alerta alimentaria: retiran nuevos lotes de pastelitos rellenos de crema vendidos en Andalucía
  8. 8 Sanidad amplía la alerta por la presencia de sulfitos en más lotes de azúcar
  9. 9

    Comienzan las obras del nuevo acceso que debe acabar con los atascos en el entorno de Plaza Mayor
  10. 10

    El obrador de Fuengirola que convierte el pan con chocolate y aceite en una New York cookie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La plaga de bajas diezma a un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito

La plaga de bajas diezma a un Real Madrid que necesita desactivar la crisis en territorio maldito