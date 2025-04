Flick: «La victoria ante el Real Madrid nos puede llevar más allá»

Óscar Bellot Madrid Martes, 29 de abril 2025, 14:24 Comenta Compartir

Hansi Flick confía en que el triunfo en la final de la Copa del Rey le sirva al Barça como gasolina extra para alcanzar la final de la Champions derrotando al Inter en la semifinal que se abrirá este miércoles en Montjuic. «Todo el mundo está centrado, sabe lo importante que es esta semifinal. La victoria contra el Real Madrid también te puede impulsar, nos puede llevar más allá. Esta es la clave. Sabemos que tenemos que trabajar muy duro para llegar a la final y el Inter tiene jugadores que están ante su última oportunidad de llegar a una final y quieren dar el cien por cien», dijo el germano en la previa de un choque de altísimos vuelos.

«El Inter es un rival muy complicado, con una de las mejores defensas de Europa. Tienen un centro del campo muy bueno y delanteros fuertes. Las transiciones son muy peligrosas. Será un partido difícil y hay que estar preparados«, explicó el técnico del Barça antes del regreso a una competición que, con la Copa del Rey ya en las vitrinas azulgranas y la Liga bien encauzada a falta de cinco jornadas, se ha convertido en el gran objetivo de los culés.

«Cuando ganas una final contra el Real Madrid es muy emotivo, pero ahora estamos centrados porque tenemos la oportunidad de llegar a la final de la Champions, la más importante del calendario. Es un sueño llegar. La sesión ha sido buena, todo el mundo está centrado. Hemos tenido una reunión, ver qué tenemos que hacer y en qué podemos mejorar viendo el partido contra el Real Madrid. Hay que sacar nuestra mejor versión en los dos partidos«, apuntó Flick en la víspera de un duelo para el que escondió sus cartas. «Lo veremos mañana. Hoy no es el día de hablar del once. Nos queda mañana. A ver cómo se recuperan. El Inter jugó el domingo, han tenido menos horas, pero es una semifinal de la Champions y todos quieren dar su mejor nivel», detalló.

Confirmó, eso sí, la titularidad de Szczesny bajo palos, pese a que Ter Stegen está disponible. «Szczesny jugará la Champions, eso está claro. A ver la Liga. Ya lo veremos», indicó sobre la posible bicefalia en la portería que puede abrirse con el regreso del cancerbero germano.

Futuro

Restó importancia Flick a las tres derrotas seguidas con la que llega el Inter al partido de ida. «Es diferente. La Champions es una gran oportunidad para ganar el título. Estamos a dos partidos de la final. Todo el mundo ahora da el cien por cien. No importa el pasado», comentó en una rueda de prensa en la que reconoció que tendrán que completar una gran actuación para hacer frente a un adversario poderoso. «Hemos hablado de lo que tenemos que cambiar. Hemos de proteger y cubrir espacios. Es importante tener la posesión, cometer pocos fallos y defender bien«, desgranó.

Ensalzó la figura de Koundé, determinante con el gol que abatió al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. «Jules es muy profesional. Para mí no solo es que marcara el gol, es como defiende. En los últimos partidos pudo parar a Bellingham. Incluso en ese pase cuando saltó. La verdad que me sorprendió. Vi que alcanzaba el balón y estaba ahí en el momento correcto. Me puso eufórico. Jules está a un nivel muy alto», dijo sobre el francés.

Evitó pronunciarse, por último, respecto a una posible renovación con el Barça en la que ya trabaja Joan Laporta. «Creo que entrenaré el equipo la próxima temporada, tengo contrato hasta 2026. Ya he dicho que estoy muy contento de estar aquí, que me encanta pero ahora no es el momento. Hay que centrarse en los objetivos, en el equipo. Todo gira alrededor de los jugadores, que mañana han de dar el cien por cien«, atajó.