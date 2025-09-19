Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rashford aplaude tras ser cambiado en St James' Park. Reuters

Rashford es oro para el Barça

El futbolista inglés, que se desató ante el Newcastle, puede ser la guinda para el proyecto de Hansi Flick

Daniel Panero

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:06

El Barcelona encontró petróleo este jueves en Inglaterra. No solo lo hizo por el resultado, 1-2 contra el Newcastle, sino porque volvió con la ... certeza de haber fichado en este mercado de verano dos jugadores diferenciales. Joan García volvió a hacer paradas de mérito y Marcus Rashford explotó con dos acciones de auténtico crack que sirvieron para desnivelar el partido y para demostrarle a todo el barcelonismo que puede tener un sitio en el equipo azulgrana. Por polivalencia, desequilibrio y pegada, el ex del United es oro para Hansi Flick, un entrenador encantado con su nuevo juguete.

