Fermín se gana un sitio en el clásico

Fermín se ha ganado a pulso ser un jugador importante en el Barcelona. Tras un verano en el que su nombre sonó con fuerza para ... hacer caja rumbo a la Premier League y resolver muchos problemas económicos que atraviesa el equipo azulgrana, el atacante onubense está decidido a hacerse un sitio en el cuadro de Hansi Flick y este martes dio un paso más en esa dirección. Firmó un 'hat-trick' en la Champions contra Olympiacos, una exhibición que le sitúa como un futbolista muy a tener en cuenta de cara al clásico que se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu.

Y es que el Barça no va precisamente sobrado en esa zona de tres cuartos. Las bajas por lesión, por el momento, de Dani Olmo, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski hacen que Flick esté tirando de ingenio para completar un once y repartiendo oportunidades para ganarse un sitio en el mismo. Fermín no solo ha recogido ese guante, sino que lo ha hecho suyo. Es un jugador que encaja a la perfección en las necesidades del equipo culé. Es de los primeros en sostener la presión en campo rival, es rápido en las transiciones, sabe detectar las debilidades del rival y, sobre todo, es un jugador que sabe, como pocos, llegar en el momento indicado al área para ser definitivo.

Lo lleva haciendo desde que debutó con Xavi Hernández y este martes lo hizo hasta en tres ocasiones. En el primer gol aprovechó un rechace para hallar un resquicio y enviar el balón a la red, en el segundo encontró el camino tras un robo de Pedri y una transición de Dro y en el tercero lo hizo con la zurda, demostrando que tiene gol con ambas piernas. Fue una exhibición total, una manera de tocar la puerta de Flick antes del clásico de este domingo y de romper una barrera más en el primer equipo azulgrana. «Yo intento demostrar en el campo para terner oportunidades. Marcar un 'hat-trick' es un sueño cumplido, pero hay que seguir trabajando», reconoció tras el choque.

Importante para Flick

Esas oportunidades le siguen llegando a cuentagotas en la mediapunta, lugar en el que se siente más cómodo. Dani Olmo parecía indiscutible para ese rol tras su millonario fichaje, pero poco a poco Fermín ha ido metiendo la cabeza y cada vez parece más cerca de ser él quien se lleve el gato al agua. El propio Flick ha pasado de decir que no estaba «contento con él», tal y como afirmó en agosto, a deshacerse en elogios tras su exhibición contra Olympiacos. «Marca, corre y es muy completo. Ha sido sensacional su actuación. Ha hecho tres goles, siendo el primero muy importante porque nos dio confianza. Lo tiene todo», aseguró el alemán tras la cita en Champions a solo cinco días de un clásico en el que Fermín pide sitio en el once.