Fermín celebra el tercero de sus goles. Afp
Jornada 3

El Barça coge moral antes del clásico

Los azulgranas se impusieron por 6-1 al Olympiacos con hat trick de Fermín, doblete de Rashford y un tanto de Lamine Yamal de penalti

Daniel Panero

Martes, 21 de octubre 2025, 20:42

Comenta

El Barça cogió moral este martes antes del clásico del domingo en el Santiago Bernabéu. El conjunto que dirige Hansi Flick se impuso al Olympiacos ... por 6-1 en un partido con más complicaciones de las que refleja el resultado y que se desencalló tras la expulsión de Hezze en el equipo de Mendilibar en la segunda mitad. Los tres goles de Fermín, el mejor jugador del encuentro, el doblete de Rashford y el tanto de penalti de Lamine Yamal suponen una inyección anímica para un Barça que despeja dudas justo antes de medirse al eterno rival.

