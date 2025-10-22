Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Guruzeta celebra su segundo gol al Qarabag. Luis Tejido / EFE
Jornada 3

El Athletic se sobrepone a la falta de puntería y estrena su casillero

Un doblete de Guruzeta lidera la sufrida victoria rojiblanca tras un aluvión de ocasiones frente al sorprendente Qarabag

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:56

Comenta

Sangre, sudor y lágrimas le costó al Athletic estrenar su casillero de puntos en la Champions, pero lo consiguió merced a un doblete de Guruzeta ... y otro tanto de Robert Navarro, suficiente pero escaso botín a tenor del auténtico aluvión de ocasiones rojiblancas que siguió a la diana inicial del sorprendente Qarabag. El equipo de Azerbaiyán ofreció el clásico ramo de homenaje al busto de Pichichi, como cualquier debutante en San Mamés, y sin sucesión de continuidad inauguró el marcador en La Catedral a través de Andrade.

