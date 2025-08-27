Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores del Bodø celebran la clasificación a Champions. AFP
Fútbol internacional

El Bodo, un vikingo que desembarca en la Champions

El modesto club del norte de Noruega se cuela entre los 36 mejores equipos de Europa y pondrá en el mapa su ciudad de apenas 50.000 habitantes

David Hernández

Madrid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:25

El Bodo/Glimt ha hecho historia al clasificarse para la fase final de la Champions, en la que se enfrentará a ocho de los mejores ... equipos del Viejo Continente y con muchas posibilidades de al menos a uno de los cinco españoles presentes. Los noruegos superaron al Sturm Graz en la ronda previa y continúan con las grandes actuaciones en competiciones continentales. La temporada pasada, contra todo pronóstico, se colaron en las semifinales de la Liga Europa, en las que cayeron contra el Tottenham, quien acabaría a la postre siendo el campeón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  8. 8 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  9. 9 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  10. 10 Facua denuncia a una cafetería de Málaga por no incluir en la carta que cobran un importe adicional por un vaso con hielo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Bodo, un vikingo que desembarca en la Champions

El Bodo, un vikingo que desembarca en la Champions