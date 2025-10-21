Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Nico Williams debe volver a marcar diferencias en el Athletic. Efe
Jornada 3

El Athletic, obligado a reaccionar y ganar frente al sorprendente Qarabag

La Catedral acoge un duelo de contrastes en la Champions entre un equipo de Valverde con dos derrotas y un campeón de Azerbaiyán con dos victorias

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 21 de octubre 2025, 17:34

Comenta

Cuestión casi de supervivencia para el Athletic, obligado a derrotar este miércoles al sorprendente Qarabag en San Mamés si quiere mantener viva la llama de ... la ilusión en la Champions. Es cierto que el campeón de Azerbaiyán ha ganado sus dos encuentros, pero la reacción del equipo de Valverde es obligada y urgente. Se trata solo de la tercera jornada de una fase liga de ocho encuentros, pero todo lo que no sea vencer supondría una situación agónica para los leones.

