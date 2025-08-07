Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lamine Yamal, con el '10', su nuevo dorsal en el Barça. Enric Fontcuberta / EFE

Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro

Los también azulgranas Raphinha y Lewandowski y los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham también optan al galardón más prestigioso

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:24

Tres jugadores españoles aspiran a heredar el trono de Rodri Hernández en el Balón de Oro. Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz figuran entre los ... 30 nominados al galardón que concede cada año la revista France Football, el más prestigioso del fútbol mundial y cuya gala se adelanta este año al lunes 22 de septiembre, en el habitual Théatre du Chatelet de París.

