Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los once nominados a The Best. Fifa

Lamine Yamal y Pedri, nominados al premio The Best 2025

En la lista, donde están Mbappé, Raphinha y Dembéle, actual Balón de Oro, hay un jugador del Real Madrid, tres del Barcelona y cuatro del PSG

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

Lamine Yamal y Pedri son los dos únicos futbolistas españoles nominados al premio The Best 2025. Una lista de once jugadores elegidos por el panel ... de expertos de la FIFA en la que manda el PSG con cuatro representantes: Dembéle, actual Balón de Oro, Vitinha, Achraf y Nuno Mendes. Por detrás aparece el Barcelona, con los dos futbolistas españoles más Raphinha. Entre los nominados también están Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich), Cole Palmer (Chelsea) y Mo Salah (Liverpool).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican a la segunda víctima mortal del accidente de la antigua N-340
  2. 2

    Urbanismo abre expediente a un empresario por el asfaltado ilegal de un camino junto a Pinares
  3. 3 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  4. 4 El SEPE denegará el subsidio para mayores de 52 años a los parados que no coticen dos años en los 15 previos a la jubilación
  5. 5 Así es el ME Meliá Málaga, el nuevo cinco estrellas de la capital
  6. 6 Aemet desactiva el aviso naranja por lluvias tras dejar casi 30 litros en Málaga
  7. 7 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  8. 8

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  9. 9

    Uno de cada cuatro malagueños está en riesgo de sufrir un ictus
  10. 10 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Lamine Yamal y Pedri, nominados al premio The Best 2025

Lamine Yamal y Pedri, nominados al premio The Best 2025