Los jugadores del Torremolinos celebran el primer tanto de su equipo ante el Tarazona. Juventud de Torremolinos
Primera RFEF

El Juventud de Torremolinos consigue su primer triunfo de la temporada

El Marbella empató ante el líder, el Ibiza (1-1), y sigue invicto; y el Antequera pasa a ser colista tras caer frente al Alcorcón (1-2) en El Maulí

Nacho Carmona
Jorge Garrido

Nacho Carmona y Jorge Garrido

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:53

La jornada en Primera RFEF ha dejado buenas noticias para los equipos malagueños, aunque no para todos. La gran noticia ha sido la victoria del ... Juventud de Torremolinos, la primera para los costasoleños en lo que va de campaña, que se impuso al Tarazona (2-1) en El Pozuelo para calmar los ánimos y coger confianza cara a lo que queda, que es todo. El Marbella sumó un punto ante el líder, el Ibiza (1-1), en la Dama de Noche, que sabe a poco por las circunstancias, pero no tiene connotaciones negativas dado el contexto, pues los baleares llegaban con pleno de triunfos. Y la nota negativa la puso el Antequera, que cayó en El Maulí ante el Alcorcón (1-2) y sigue sin saber lo que es sumar tres puntos de una tacada en lo que va de curso.

