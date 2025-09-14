El Juventud de Torremolinos consigue su primer triunfo de la temporada

La jornada en Primera RFEF ha dejado buenas noticias para los equipos malagueños, aunque no para todos. La gran noticia ha sido la victoria del ... Juventud de Torremolinos, la primera para los costasoleños en lo que va de campaña, que se impuso al Tarazona (2-1) en El Pozuelo para calmar los ánimos y coger confianza cara a lo que queda, que es todo. El Marbella sumó un punto ante el líder, el Ibiza (1-1), en la Dama de Noche, que sabe a poco por las circunstancias, pero no tiene connotaciones negativas dado el contexto, pues los baleares llegaban con pleno de triunfos. Y la nota negativa la puso el Antequera, que cayó en El Maulí ante el Alcorcón (1-2) y sigue sin saber lo que es sumar tres puntos de una tacada en lo que va de curso.

Marbella 1; Ibiza 1

El Marbella se marchó de La Dama de Noche con un sabor un tanto agridulce. Si bien es cierto que obtuvo un meritorio punto ante un Ibiza que parte como un firme candidato al ascenso a Segunda División (de hecho, lidera el grupo en estos momentos con siete puntos), el tanto tempranero de Álex Martínez (minuto 5, un auténtico golazo de falta) fue neutralizado en el tramo final del encuentro con el gol de Davo (minuto 73). En la tónica de lo que está sucediendo últimamente con la implementación del VAR 'low cost' en Primera RFEF, el partido acabó yéndose hasta el minuto 100, ya que los entrenadores emplean sus 'challenges' con la esperanza de que el árbitro cambie su decisión, pese a que quizá no tengan argumentos reales para hacerlo. La mejor noticia, que sigue invicto.

Antequera 1; Alcorcón 2

Locura de partido en el Enrique El Antequera cayó este sábado en El Maulí ante el Alcorcón (1-2). Se adelantó el equipo madrileño con el gol de Mariano a pase de Tarsi en el minuto 11, pero en la segunda mitad se desató la locura en el feudo antequerano con la sensacional volea de David Ramos en el minuto 53 para igualar el choque. Reclamó un penalti el conjunto local con el empate en el marcador, una acción por la que acudió el árbitro a la pantalla, pero que decidió no señalar. Muy poco después de eso, en el 83, Tarsi marcó el segundo del equipo visitante, que daba la victoria a los amarillos. De esta forma, el Antequera pasa a ser colista del Grupo 2, con un punto en tres partidos. Es la segunda derrota del conjunto malagueño, que si bien es cierto que la temporada pasada compitió por el ascenso, este curso ha vivido muchos cambios con respecto a aquel equipo y debe reconstruirse.

Torremolinos 2; Tarazona 1

El cuadro torremolinense venció con un toque de épica, remando a contracorriente tras comenzar perdiendo su partido ante el Tarazona. Abrió el marcador Sergi Armero para los aragoneses en el minuto 14, pero Álex Camacho puso las cosas en su sitio antes del descanso, en el descuento de la primera mitad, desde los once metros, y Pito Camacho culminó la gesta con un tanto en el 62'. Ha sido la primera alegría para un Juventud de Torremolinos que debuta en la categoría de bronce, que logra su primer triunfo histórico en este escalón del fútbol español. Gracias a estos tres puntos consigue escalar posiciones para dormir esta semana, por fin, fuera del descenso.