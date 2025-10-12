Jornada redonda para los equipos malagueños de Primera RFEF

Por fin, después de siete jornadas, los tres representantes de la provincia en el escalón de bronce sonríen a la vez. Abrió la veda el ... Marbella, que consiguió un triunfo valiosísimo ante el Eldense en la Dama de Noche, y le siguieron el Juventud de Torremolinos y el Antequera, que vivieron, ambos, su primera gran tarde de fútbol en la temporada. Ganaron al Ibiza y al Sanluqueño, respectivamente. El Marbella y el Torremolinos se asientan en la zona cómoda de la tabla, mientras que el conjunto de Abel Gómez ve más cerca que nunca la salida de la zona roja, quedando a sólo un punto.

Torremolinos, 3; Ibiza, 0

El Juventud de Torremolinos por fin vivió su primera gran tarde de fútbol en la categoría de bronce. El conjunto de Antonio Calderón le dio un 'repaso', que se llama, al Ibiza de Paco Jémez, que comenzó postulándose como uno de los candidatos al ascenso, pero se ha terminado desinflando en las últimas semanas. Es la segunda victoria para el cuadro malagueño, que toma aire con estos tres puntos cara a lo que está por llegar.

Apenas 20 minutos tardó el Juventud de Torremolinos en liquidar y sentenciar el duelo ante los insulares. En el minuto 6 abrió el marcador Peque Polo, en el 14 lo hizo Lesedi Esteve y en el minuto 21 hizo el tercero y último Iban Ribeiro. Con nueve puntos, escala hasta el undécimo puesto, poniendo tierra de por medio con los puestos de descenso.

Sanluqueño, 1; Antequera, 3

Resultado especial para el Antequera de Abel Gómez, que ha logrado su primer triunfo de la temporada ante un Sanluqueño que hasta este fin de semana ha estado peleando en los puestos de ascenso con los más fuertes. Luismi Gutiérrez, Adriá Gené y Javi Antón, todos entre el minuto 41 y el 54, sentenciaron pronto para vivir, de forma plácida, una segunda parte en la que el Antequera pudo sumar el cuarto tanto, pero que terminó anulando el VAR. Con siete puntos, escalan varios puestos y quedan a sólo uno de salir de los puestos de descenso. Al final, en Sanluqueño maquilló el resultado con un gol en el descuento.

Marbella, 1; Eldense, 0

El Marbella logró este sábado una victoria vital en el Marbella Football Center frente al Eldense, equipo recién descendido de Segunda División y por ende un candidato al ascenso. Gracias al tanto de penalti del delantero Rodri Ríos en el minuto 42 (no sin antes revisar la acción después de que el equipo visitante solicitara el 'challenge', el cuadro malagueño superó al conjunto azulgrana por 1-0. Se coloca (con un partido más que varios equipos) en la séptima posición del Grupo 2 con 10 puntos, y muy cerca de los puestos de privilegio en la categoría.

El equipo dirigido por Carlos de Lerma necesitaba una victoria urgentemente, tras cinco jornadas sin hacerlo (perdió ante el Europa por 2-1 el pasado fin de semana, perdiendo también su condición de invicto), y también reencontrarse con su juego, en especial en el aspecto defensivo, ya que se estaba mostrando especialmente endeble atrás. Desde el comienzo el conjunto marbellí fue a buscar arriba a su rival, ejerciendo una enorme labor de presión e intensidad, que resultó en el penalti provocado por el extremo Ohemeng y que acabó convirtiendo Ríos.