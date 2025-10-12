Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los jugadores del Juventud de Torremolinos celebran uno de los tres goles al Ibiza. Juventud de Torremolinos
Fútbol

Jornada redonda para los equipos malagueños de Primera RFEF

El Marbella ganó al Eldense y el Juventud de Torremolinos y el Antequera se redimieron goleando al Ibiza y al Sanluqueño, respectivamente

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Por fin, después de siete jornadas, los tres representantes de la provincia en el escalón de bronce sonríen a la vez. Abrió la veda el ... Marbella, que consiguió un triunfo valiosísimo ante el Eldense en la Dama de Noche, y le siguieron el Juventud de Torremolinos y el Antequera, que vivieron, ambos, su primera gran tarde de fútbol en la temporada. Ganaron al Ibiza y al Sanluqueño, respectivamente. El Marbella y el Torremolinos se asientan en la zona cómoda de la tabla, mientras que el conjunto de Abel Gómez ve más cerca que nunca la salida de la zona roja, quedando a sólo un punto.

