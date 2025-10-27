Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Igor Tudor, durante su último partido como técnico de la Juventus. Reuters
Calcio

Igor Tudor destituido como entrenador de la Juventus

La decisión ha llegado tras encadenar ocho partidos consecutivos sin ganar y su sustituto «temporalmente» será Massimiliano Brambilla

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:59

Igor Tudor ya no es entrenador de lJuventus. El hasta ahora técnico de la Vecchia Signora ha sido destituido de la escuadra italiana tras encadenar ... ocho partidos sin conseguir la victoria. Su sustituto «temporalmente» será Massimiliano Brambilla.

