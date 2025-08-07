Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dean Huijsen, con la selección española. EFE

El malagueño Huijsen, nominado al Balón de Oro en la categoría de mejor joven

El central del Real Madrid y de la selección española aparece entre la decena de jugadores elegidos para el Trofeo Kopa

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 19:51

Ha sido una campaña inolvidable para Dean Huijsen la 2024-25, la de su consagración en el fútbol mundial con sólo 20 años. Consolidado como ... uno de los mejores centrales de la Premier League en el Bournemouth, fue traspasado por cerca de 60 millones al Real Madrid, y además en primavera debutó con la selección española de forma tan arrolladora que parece llamado a un ciclo largo con La Roja y en el cuadro blanco.

