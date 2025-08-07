Ha sido una campaña inolvidable para Dean Huijsen la 2024-25, la de su consagración en el fútbol mundial con sólo 20 años. Consolidado como ... uno de los mejores centrales de la Premier League en el Bournemouth, fue traspasado por cerca de 60 millones al Real Madrid, y además en primavera debutó con la selección española de forma tan arrolladora que parece llamado a un ciclo largo con La Roja y en el cuadro blanco.

Este jueves se han dado a conocer las candidaturas al Balón de Oro y el malagueño (nacido en Amsterdam, pero criado desde muy niño en Marbella y forjado en la cantera del club de La Rosaleda ,hasta los 16 años) aparece entre los diez nominados al Trofeo Kopa, que trata de elegir a uno de los mejores futbolistas jóvenes del planeta.

🚨⭐️ ¡EL MOMENTO DE LOS JÓVENES!



Aquí están los nominados al Trofeo Kopa al mejor SUB-21 del año en el Balón de Oro



¿Por quién votarías? 😏 pic.twitter.com/whFhNCW91A — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) August 7, 2025

Huijsen aparece junto al también central Pau Cubarsí (Barcelona), el lateral Myles Lewis-Skelly (Arsenal), los centrocampistas Ayyoub Bouaddi (Lille), Joao Neves (PSG) y Rodrigo Mora (Porto), y los atacantes Désiré Doué (PSG), Kenan Yildiz (Juventus), Lamine Yamal (Barcelona) y Estevao (Palmeiras/Chelsea).

Como uno de los candidatos a la principal candidatura, la del Balón de Oro, Lamine Yamal se perfila como favorito a este Trofeo Kopa galardón, creado en 2018 y al que sólo pueden optar futbolistas sub-21 del planeta y que aspira a granjearse el mismo prestigio que el Golden Boy, que otorga la revista 'Tuttosport'. Los últimos ganadores fueron Lamal (2024), Belingham (2023), Gavi (2022), Pedri (2021), De Ligt (2019) y Mbappé (2018).