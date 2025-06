Huijsen debuta de blanco mostrando ya sus galones

Pocas veces (o quizás nunca) habrán coincidido dos malagueños en el once del Real Madrid. Sucedió en Miami, ya con la entrada de Brahim al ... campo y porque Dean Huijsen, a sus 20 años, debutó oficialmente con el conjunto blanco. Y el zaguero nacido en Amsterdam, criado en Marbella, forjado en el Málaga y fichado este verano por 59 millones del Bournemouth exhibió galones ya en su primer partido, en el escenario de un discutido Mundial de clubes y ante el Al-Hilal.

Huijsen puede lucir más en el juego con balón del Real Madrid que sin él. Ubicado como central zurdo (junto a Asencio en el primer tiempo y Tchouameni en el segundo), dio mucha continuidad al inicio de las acciones del cuadro de Xabi Alonso y exhibió su tranquilidad, precisión y visión de juego habituales. De hecho, una de sus armas es el desplazamiento en largo de balón a la espalda del lateral opuesto, lo que ensayó en más de una ocasión.

Ampliar Xabi Alonso dialoga con Huijsen en una pausa de hidratación en el partido. EFE

Su técnico debió quedar más que satisfecho con su actuación y no le sustituyó. Bajo un calor de justicia en Miami, Huijsen lo hizo casi todo bien, más allá de una pequeña distracción en un remate de Marcos Leonardo al inicio.

En una de sus conducciones de balón en ataque el exmalaguista provocó una falta cerca del área de Milinkovic-Savic, que bien pudo ser amarilla, y se incorporó muchas veces en el área rival, no sólo a balón parado, durante el tramo final en busca del gol de la victoria, que no llegó ni de penalti. La tuvo en un saque de esquina, en un balón que no pudo ganar bien por alto y que fue desviado de nuevo a córner. Se especulaba con un dibujo con tres centrales que quizás Xabi Alonso ensaye más adelante, pero a Huijsem se le ve sobrado en cualquier escenario. Es el comienzo de lo que se prevén muchos partidos en el equipo, un larguísmo ciclo si nada se cruza en el camino.