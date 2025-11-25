El fútbol llora los cinco años sin Maradona

El mundo del fútbol recuerda hoy una fecha dolorosa. Hace cinco años se conocía el fallecimiento de uno de los grandes genios de la historia ... de este deporte. Diego Armando Maradona fallecía el 25 de noviembre de 2020 a causa de una parada cardiorrespiratoria en su residencia en Tigre (Buenos Aires), donde se recuperaba de una intervención quirúrgica en la que se le fue extraído un coágulo del cerebro. Era el final trágico de una estrella caída, de uno de los grandes referentes de la historia del fútbol cuya segunda parte, tras la retirada, estuvo marcada por adicciones, incidentes y problemas de salud que le acarrearon una muerte prematura.

Pero en estos cinco años el recuerdo a Maradona ha estado siempre presente por dos cuestiones bien diferenciadas. Por un lado la de los aficionados al fútbol que le siguen venerando como una gran leyenda. Por otro lado, mucho menos poética, la de una muerte que ha acabado en los tribunales y envuelto en polémica por la actuación médica, por el estreno de un documental y por el cese de una de las juezas del tribunal que lo iba a juzgar.

A día de hoy, el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y responsables del servicio como Nancy Forlini y Pedro Di Spagna se encuentran procesados por homicidio, aunque todavía no se ha podido celebrar el juicio para dictaminar si todos ellos actuaron de forma negligente en la operación y posterior recuperación del astro argentino que conllevó su muerte.

El problema es que el juicio que comenzó el pasado mes de marzo se tuvo que anular un par de meses después cuando se descubrió que la jueza Julieta Makintach formaba parte de un documental no autorizado titulado «Justicia divina». De hecho, se descubrieron imágenes grabadas en la sala de audiencias, pese a la prohibición de cualquier registro ajeno a las cámaras del tribunal. Después se difundieron vídeos de la jueza hablando a cámara en su despacho, por los pasillos o en el ascensor. La fiscalía sentenció que la magistrada «ofició de actriz, no de jueza», y tanto la defensa como la querella coincidieron en que el proceso quedaba irremediablemente viciado. Makintach fue destituida por unanimidad e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos judiciales.

Así las cosas, el juicio se reiniciará el 17 de marzo de 2026 y la principal cuestión a resolver será si el fallecimiento del astro argentino pudo haberse evitado con una atención médica adecuada. La investigación fiscal sostiene que el paciente estuvo «en situación de desamparo» y presentó signos de agonía sin recibir la atención adecuada para una situación tan grave.

Y por si había pocas cuestiones a resolver en torno a su muerte cinco años después, queda otro proceso abierto, el de la fortuna personal del jugador y su marca registrada. Las hijas del futbolista, Dalma y Gianinna Maradona, presentaron una denuncia contra Matías Morla, exapoderado legal de su padre, por la presunta apropiación indebida de 13 millones de dólares, además de por controlar sin permiso la firma registrada del astro argentino.

Lejos de esas cruzadas legales, hoy los hinchas argentinos y también napolitanos recordarán los buenos tiempos en los que el 10 era el futbolista más venerado en el planeta fútbol.