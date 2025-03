El fútbol auténtico

Manuel Castillo Martes, 1 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Mucho me temo que la Inteligencia Artificial (IA), que viene arrasando tradiciones y un modo de vida, se interesará por el deporte y concretamente por ... el fútbol. Ni se me ocurre imaginar de qué modo podría inmiscuirse la IA en el ya alborotado mundo del fútbol. De lo que no tengo duda es que ese momento llegará en cualquier instante para una generación que empieza a no asombrarse por lo nuevo que le llega cada día. Es indudable que el deporte de la pelota atraviesa un mal momento, que se complica conforme pasan los días, en vez de aclararse. Y además, en un trance crítico de la temporada, cuando el Barça y el Real Madrid esprintan a codazos por el título de Liga, cuando uno y otro tienen la Champions al acecho, cuando un montón de equipos se están jugando la temporada entre ascensos y descensos...

Y mientras tanto, las 72 horas de madridistas y allegados, el 'caso Olmo' con su inscripción y su alineación indebida y, claro, lo de siempre, los árbitros. Y todo eso con el telón de fondo de aquel escándalo mundial del beso, el negocio de la Eurocopa en Arabia Saudí y, en fin, una Federación llena de irregularidades. Volviendo al tema que abre esta columna, hay que pensar en una inteligencia normal capaz de poner orden donde no lo hay desde hace varias décadas. Por si no fuera bastante el desaguisado que existe alrededor de nuestro fútbol, ahora una sentencia de Ángel María Villlar, desde cuyo mandato se vienen arrastrando los tejemanejes que estallaron con el besucón Rubiales y compañía. Conviene dejar aclarado que el fútbol como tal no acaparará tantos, sino que se fomentan en sus cercanías. Fútbol auténtico, de verdad es el que vimos, sin ir más lejos, en el Betis-Sevilla. Es bonito un estadio así y dos equipos en busca del gol, que es lo esperamos ver y disfrutar el domingo en La Rosaleda ante el Córdoba. El Benito Villamarín batió su récord histórico. La Rosaleda no tiene ya ni una entrada disponible. Demos otra lección de malaguismo.

Temas

Fútbol